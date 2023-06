Addio alle iconiche cabine del telefono: a Piacenza sono 41. “Non più necessarie”

Sono 78 i siti di telefonia pubblica in città, a Piacenza. Quarantuno sono cabine, le stravissute, romantiche, talvolta provvidenziali (anche per ripararsi da un temporale) cabine icone di un tempo che incredibilmente appartiene già alla storia del costume, e definite ora con scarsa poesia da Tim alla stregua di grigi e anonimi “impianti stradali”. L’Agcom, l’autorità garante per le telecomunicazioni, dopo una prima revisione nel 2010, nei giorni scorsi ha emesso il verdetto definitivo, pronunciando l’equivalente di una sentenza di morte: non sono più necessarie. D’ora innanzi, gli unici apparecchi pubblici che Tim dovrà continuare a garantire sono quelli esistenti all’interno di carceri, ospedali, caserme.

