Aggressione agenti in via San Bartolomeo: obbligo di firma per i tre arrestati

Stamattina, 12 giugno, si è svolta l’udienza di convalida relativa all’arresto dei cittadini marocchini resisi responsabili della grave aggressione ai danni degli operatori della squadra volante della polizia, a seguito della quale è stata disposta per tutti e tre la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per quattro volte a settimana. Prima dell’udienza operatori della questura hanno notificato a tutti e tre la misura di prevenzione dell’avviso orale emessa dalla locale Divisione Anticrimine su disposizione del Questore di Piacenza Ivo Morelli.

Nei guai tre cittadini marocchini, arrestati, e un quarto connazionale, denunciato. Le accuse sono di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire generalità e lesioni aggravate. Gli arresti sono stati compiuti dalle volanti di polizia intervenute in via San Bartolomeo, a Piacenza, alle 2.30 della scorsa notte. Era in corso una lite e quando la polizia è arrivata sul posto gli agenti sono stati accerchiati e aggrediti.