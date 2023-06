Donazioni di sangue in crescita nel 2023: la campagna della Regione

Sta per partire la nuova campagna di comunicazione della Regione Emilia Romagna per le donazioni di sangue: mercoledì 14 giugno è in programma la Giornata mondiale dei donatori.

“E’ importante continuare a donare – commenta l’assessore alle politiche per la salute Raffaele Donini – soprattutto in vista dell’estate. Un gesto che salva una vita”. Testimonial l’attore romagnolo Paolo Cevoli.

Nel 2022 sono stati 140.897 in Emilia-Romagna i donatori. Nei primi quattro mesi del 2023 in aumento la raccolta di unità di sangue intero e quella di plasma e piastrine: anche a Piacenza le donazioni sono a quota 5mila e 87 (nei primi quattro mesi del 2022 erano state 5mila e 10) con una crescita dell’1,5 %.

I DATI PIACENTINI