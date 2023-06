Controlli di polizia stradale, niente cintura di sicurezza: 17 multe in un giorno

Mattinata di controlli straordinari organizzati dalla Polizia di Stato per favorire la sicurezza stradale. Sono 17 le contravvenzioni conseguite al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. dalla Questura fanno sapere che “l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza deve essere rispettato dagli adulti sia sui sedili anteriori sia sui sedili posteriori, mentre, per i bambini fino a 1,5 m è necessario adottare omologati sistemi di ritenuta in ragione del peso”.

“La Polizia Stradale – prosegue la nota – implementerà ulteriormente i servizi destinati a tutelare l’incolumità degli utenti stradali nell’ottica di una prevenzione diffusa e generalizzata”.