“E’ terra di nessuno”, vandali in azione alla stazione di Castel San Giovanni

“Non serve avere una stazione moderna e funzionale se nessuno controlla” I pendolari di Castel san Giovanni segnalano gli ennesimi atti di vandalismo: una timbratrice divelta, un vetro rotto, resti di bivacco nel sottopasso. “Da quando anche l’ultimo dipendente è andato in pensione – dicono – qui non è rimasto nessuno a controllare. Eppure – aggiungono – è stato inaugurato il nuovo sottopasso e tra poco verrà ultimato anche l’ascensore. Non manca nulla eccetto i controlli, e se nessuno controlla qui diventa terra di nessuno”.

Il sindaco Lucia Fontana annuncia la sigla di un accordo con gli operatori della logistica, per estendere anche alla zona della stazione i controlli notturni. Sui bivacchi dice: “Erano tossicodipendenti che rifiutavano ogni aiuto dai servizi sociali. Abbiamo disposto una pulizia straordinaria da parte di Iren e a quel che mi risulta quelle persone si sono allontanate”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’