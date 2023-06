L’Antonino d’Oro 2023 assegnato alle Carmelitane Scalze di Piacenza

Il Capitolo dei Canonici della Basilica di Sant’Antonino ha deciso di assegnare l’Antonino d’Oro 2023 alle Carmelitane Scalze del Monastero di Piacenza, che proprio quest’anno festeggia il 350esimo anniversario della sua fondazione.

La consegna del premio, istituito nel 1986 e assegnato alternativamente a un ecclesiastico e a un laico, avverrà come da tradizione nel corso della messa delle 11.00 del 4 luglio, in occasione delle celebrazioni per Sant’Antonino, patrono di Piacenza.

