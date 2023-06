Addio all’ispettore Franco Mazza. “Un giorno triste per tutti i colleghi in questura”

Franco Mazza, volto assai noto in questura e nell’ambiente venatorio è mancato la scorsa notte a causa di un male incurabile. Fino allo scorso maggio era ancora in servizio in questura con il grado di sostituto commissario e con il delicato compiuto di mantenere i contatti con la stampa. Mazza aveva 59 anni, piacentino, lascia la moglie ed un figlio.

Era entrato in polizia 34 anni fa. Fra i primi incarichi quello nel reparto mobile a Bolzaneto, successivamente alla questura di Piacenza dove aveva prestato servizio alle volanti ed era poi passato all’ufficio di gabinetto, dove era arrivato negli ultimi anni all’incarico di coordinatore di questo stesso ufficio, e responsabile dell’ufficio relazioni sindacali. Franco Mazza era uomo che coltivava varie passini fra cui quella per la caccia, dove era arrivato a rivestire l’incarico di presidente provinciale dell’associazione venatoria Anuu.

“E’ tutto oggi che parliamo di lui con i colleghi – ha ricordato Walter Verardi, comandante della sezione operativa di polizia sicurezza cibernetica a Piacenza -, avevo iniziato a lavorare con lui 34 anni fa, insieme avevamo fatto il corso allievi agenti e insieme il corso ispettori a Nettuno. Oggi è un giorno davvero molto triste per me e per tanti colleghi”.