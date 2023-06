Inchiesta Covid, la Procura chiede l’archiviazione: “Nessuna responsabilità”

La Procura di Piacenza chiede l’archiviazione dell’inchiesta per le morti da Covid durante la prima drammatica ondata della pandemia. Una decina di casi per i quali, secondo quanto accertato dal pubblico ministero Emilio Pisante, “non è possibile ipotizzare alcuna responsabilità da parte dei medici che hanno curato i malati, né inadempienze da parte loro”. Esclusa, dunque, l’ipotesi di omicidio colposo. Una conclusione a cui la Procura è arrivata in seguito a una consulenza medico-legale basata sull’analisi dei fascicoli sanitari delle vittime del virus.

Le denunce erano arrivate dai familiari convinti che le cure prestate ai loro parenti fossero state inadeguate oppure non tempestive. La procura aveva incaricato i carabinieri del Nas di svolgere gli accertamenti. Ora è la stessa Procura, recepiti i documenti necessari, a chiedere che la vicenda venga archiviata.

I DETTAGLI DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’