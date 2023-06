Incidente tra due mezzi in via Gardella: auto si ribalta, nessun ferito grave

Auto ribaltata in via Gardella a Piacenza. L’incidente tra due mezzi, una Fiat Panda e una Fiat 500, si è verificato stamattina per cause ancora da chiarire. Le dinamiche dello scontro sono al vaglio delle forze dell’ordine. I due conducenti non hanno riportato gravi ferite. Sul posto, un’ambulanza della Croce Bianca, l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Bianca, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e la polizia locale.

