Pattugliamenti notturni per controllare il sottopasso della stazione di Castello

L’amministrazione comunale di Castel San Giovanni ha concordato una serie di pattugliamenti, a spese degli operatori della logistica, per monitorare il sottopasso e la stazione dei treni. L’accordo prevede sei pattugliamenti per notte di cui tre interessano la zona del sottopasso che “guarda” l’area produttiva (Cà dei tre dì) e altri tre la zona che si affaccia su viale Repubblica (il viale della stazione). In aggiunta le telecamere di videosorveglianza puntate sul sottopasso e sulla stazione sono state collegate al sistema di videosorveglianza del parco logistico, il cui personale addetto ai controllo è presente 24 ore su 24. I dettagli dell’intesa sono stati concordati con il corpo di polizia locale di Castello per scongiurare vandalismi ed episodi di bivacco selvaggio denunciati dai pendolari.

