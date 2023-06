Due volontari della Pubblica Assistenza di Castel San Giovanni, Alexandru Popescu Sorin di soli 33 anni e Primina Bernini di 71, sono morti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra. L’associazione ha così deciso di sospendere i festeggiamenti che, domani, avrebbero dovuto suggellare i 35 anni di attività del sodalizio che ha sede in via Morselli. “Abbiamo perso due volontari d’oro a poca distanza l’uno dall’altra. Non ce la siamo sentiti di festeggiare. Celebreremo soltanto una messa alle 18.00 in Collegiata – dice il presidente della Pubblica Assistenza Val Tidone-Val Luretta, Mariano Gaddilastri – durante la quale verranno ricordati tutti i militi che non ci sono più, tra cui Alexandru e Primina”.

Primina Bernini, 71 anni con un trascorso di volontaria anche in altre associazioni di Castel San Giovanni, si è spenta per un malore improvviso. Alexandru Popescu, che aveva solo 33 anni, è invece stato portato via da una malattia che nel giro di pochi mesi lo ha strappato all’affetto della moglie, della sua famiglia”. Entrambi facevano parte dell’associazione già da diversi anni ed entrambi erano entrati nel cuore dei volontari e delle tante persone che avevano assistito.

