Donna controllore scaraventata giù dall’autobus: “Aggressioni continue”

Controllore dell’autobus aveva cortesemente chiesto i biglietti della corsa a due tunisini. La donna era stata scaraventata fuori dall’autobus, era dovuto intervenire l’autista, i carabinieri della Banca d’Italia e una pattuglia del radiomobile. Il fatto di cui si è discusso ieri, 16 giugno, in tribunale a Piacenza era avvenuto 4 anni fa in piazza Cittadella. La donna controllore chiamata a testimoniare ha riferito solo genericamente di quella giornata dicendo: “Purtroppo le aggressioni sono continue, tutti i giorni è la stessa storia come posso ricordare?”.

Gli imputati erano due cittadini tunisini di 24 e 23 anni, non erano presenti in aula. A difenderli c’era l’avvocato Giandanese Nigra.

Il processo si è tenuto davanti al giudice Ivan Borasi e al pm Sara Macchetta. Le accuse per i due imputati erano quelle di interruzione di pubblico servizio e oltraggio a pubblico ufficiale. Il processo è stato rinviato a novembre.