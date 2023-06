Letizia Bellocchio, docente in Usa: “Così insegno l’italiano nella terra di Tex Willer”

Insegnare l’italiano agli studenti americani con metodo innovativo, “coniugando la grammatica alla cultura”. Una sfida che la piacentina Letizia Bellocchio, professoressa associata in italianistica all’università dell’Arizona, porta avanti quotidianamente attraverso una piattaforma online ideata insieme ad altri docenti. “Italian in Wonderland” s’intitola il portale, per ora accessibile solo agli allievi, che consente di consultare una serie di lezioni basate su arte, lavoro, mobilità, emigrazione, cucina e made in Italy. “Non solo Dante e Boccaccio, insomma – puntualizza Bellocchio – ma anche elementi popolari e attuali della nostra cultura”.

“Con i colleghi Giuseppe Cavatorta e Borbala Caspar abbiamo avvertito una forte insoddisfazione per i libri di testo in italiano disponibili negli Stati Uniti, troppo concentrati sulla grammatica e poco utili al dialogo degli allievi – aggiunge la piacentina -. Così, durante il periodo del Covid, abbiamo allestito il progetto di una piattaforma web per imparare e insegnare l’italiano gratuitamente. Gli iscritti ai corsi non devono più acquistare i libri. Si punta ora ad aprire il servizio alla collettività, rendendolo disponibile non solo agli studenti. L’università ci ha concesso finanziamenti per quindicimila dollari, mentre un’agenzia federale indipendente ha premiato la nostra idea con un contributo di 150mila dollari”.

Ma chi sono i giovani americani che decidono di approfondire la lingua italiana? Ecco l’identikit: “Gli allievi che scelgono il corso di italianistica – chiarisce Bellocchio – sono mossi dalla volontà di viaggiare e visitare l’Italia. Per loro è una grande ambizione, sono innamorati del nostro Paese. Alcuni hanno origini italiane, però non hanno potuto imparare la lingua dai genitori e dai nonni perché le famiglie si vergognavano delle loro radici e volevano portare i figli e i nipoti a integrarsi al meglio in Usa. Ma adesso vogliono colmare questa lacuna”.

“Italian in Wonderland” è un progetto ambizioso per la professoressa piacentina, figlia dello scrittore Piergiorgio Bellocchio e nipote del regista Marco. La docente vanta una carriera prestigiosa. Diplomata al liceo Gioia e laureata in storia del teatro inglese, ha poi conseguito un dottorato a Siena in comparatistica tra letteratura, teatro e cinema. Sempre con una particolare attenzione a Shakspeare. Ha collaborato con il Piccolo Teatro, varie case editrici e laboratori didattici. “Ho riscontrato le difficoltà della carriera accademica in Italia – racconta Bellocchio – e mi sono innamorata di Manatthan, negli Stati Uniti. Nel 2007 mi sono trasferita e ho intrapreso un dottorato all’università di Rutgers in New Jersey. Ho iniziato a lavorare in diversi college, fino ad approdare all’università dell’Arizona a partire dal 2016. Tuttora vivo a Tucson, la patria di Tex Willer”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: