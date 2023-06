Ponte dell’Olio verso la smart city: nuovi lampioni led. Poi wifi e telecamere

Sono iniziati in questi giorni a Ponte dell’Olio le attività di riqualificazione a Led dell’impianto di illuminazione pubblica.

Nelle prossime settimane i tecnici della Getec-Santa Teresa sostituiranno i corpi illuminanti dei 1.200 pali dell’illuminazione pubblica con i nuovi modelli. Un intervento che si prevede di terminare entro la metà di luglio.

Si partirà poi con gli interventi della cosiddetta “smart city”, cioè con l’installazione di wifi soprattutto per le frazioni, la cablatura del centro storico, gli attraversamenti pedonali illuminati, telecamere di sorveglianza, il regolatore della potenza luminosa ecc.

Un intervento del valore di circa 1,7 milioni di euro che, riferiscono il sindaco Alessandro Chiesa e l’assessore al patrimonio, Gabriele Valla, “riusciamo a concretizzare con la finanza di progetto dopo quasi quattro anni di lavori preparatori. Siamo soddisfatti perché agisce contemporaneamente su più ambiti: efficientamento energetico, risparmio economico, sviluppo infrastrutturale, potenziamento della sicurezza e, più in generale, miglioramento della qualità di vita dei pontolliesi”.

