Ondata di furti da Travo a Veano. Ladri faccia a faccia con una ragazzina

Sabato nero per i furti. Alle 11.50 due uomini con un cappellino, tuta da lavoro, mascherina e attrezzi in mano sono entrati in una casa nei pressi di Scrivellano di Travo. Si sono trovati davanti la figlia dei proprietari – minorenne – e quando lei è corsa a chiamare i genitori sono scappati su due auto, una bianca e nera e una nera. Auto nera avvistata poi alle 14 a Bettola, dove invece il furto è purtroppo andato a segno: la proprietaria si era assentata mezz’ora e al rientro ha trovato tutto a soqquadro. Poco dopo sono stati segnalati anche furti a Pontedellolio e Veano di Vigolzone. Indagano i carabinieri.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’