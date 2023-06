A Borgonovo il rock della rinascita: concerto con i “The Dee kay” per l’alluvione

Giovedì 22 giugno in piazza Garibaldi a Borgonovo, la “The Dee kay”, formazione musicale composta da medichi chirurghi, si esibirà per raccogliere fondi a favore degli alluvionati. Insieme a loro sarà ospite Jhonny Pozzi della nota band “Cani della biscia”. L’ingresso è libero e tutte le offerte raccolte, assicurano gli organizzatori del Rotary Club Valtidone, saranno devolute alla città di Forlì, tra le più colpite dall’alluvione. “Grazie agli sponsor che sostengono la serata – dicono dal Rotary – potremo devolvere l’intero ricavato a chi, in questo momento, si trova in grande difficoltà”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà