Viaggio in alta Val Boreca alla scoperta della chiesa della Madonna della Salute

Nell’alta val Boreca al confine con la provincia di Pavia poco distante dal passo Giovà e da Capannette di Pej, sorge isolata a 1440 metri di altitudine la chiesa della Madonna della Salute. Questo edificio religioso, fu costruito nel 1967 e consacrato un anno dopo dal vescovo di Bobbio Pietro Zuccarino.

La chiesa è costruita in mura di pietra a vista, con travi in legno e vetrate in vetrocemento che danno luce all’interno. Si nota il tetto a due falde a ripida pendenza, così costruito per far scivolare la neve che qui, in inverno, scende copiosamente.

E’ nota anche come chiesa degli alpini dove, ogni anno, le sezione delle Quattro province, qui si riuniscono per la commemorazione ricordandoli con una adunata e con la deposizione di una corona sulla lapide esposta sulla parete della chiesa, ai caduti per la Patria.

La chiesa, proprio in questa zona, tocca il limite confinante di Piacenza con Pavia, Alessandria e Genova; area denominata delle Quattro Province. Infatti proprio in quest’area, la val Boreca, confina con il Piemonte e la Lombardia, e a pochi km, con la Liguria.

Questo ambiente è caratterizzato da usi e costumi e da importanti repertori musicali e di molti balli antichi, inoltre il paesaggio delle Quattro province, è di una incomparabile bellezza con i monti più alti della valle, come il monte Lesima, il Chiappo e il Cavalmurone, che si possono facilmente raggiungere con semplici camminate.

