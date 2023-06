A Sarmato il sindaco Claudia Ferrari registra due mamme per Ginevra

Sarmato, quasi 3mila abitanti, ha un residente in più. Il 16 giugno, 5 giorni fa, ha visto la luce Ginevra, nata all’interno di una coppia omoaffettiva di donne (che ha già un altro bambino) residenti nel comune piacentino e provenienti da Crema. Il sindaco di Sarmato, Claudia Ferrari, lo aveva promesso, in occasione del Pride di Piacenza lo scorso 27 maggio. “Registrerò entrambe le mamme”, disse, nonostante il vento contrario della Cassazione e del ministro Piantedosi, e sulla stessa frequenza viaggiava anche una circolare del prefetto di Milano (che ha bloccato di fatto la doppia registrazione). Ma una legge non c’è, non c’è mai stata. E mentre da Padova giungeva la notizia che la Procura ha impugnato 33 atti di trascrizioni di coppie omogenitoriali di donne, registrate dal 2017, Ferrari, interpellata da Libertà, ha confermato: la bimba è nata e io ho registrato entrambe le donne.

