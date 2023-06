A ogni furto cambiavano colore e targa all’auto per la fuga: arresti anche a Cadeo

I carabinieri del Comando provinciale di Mantova e della Compagnia di Fiorenzuola hanno arrestato quattro uomini ritenuti responsabili di 36 furti e rapine in abitazioni, per un bottino di 300mila euro, messi a segno in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Gli arresti sono avvenuti a Goito (Mantova) e a Cadeo (Piacenza).

I quattro, con precedenti per reati contro il patrimonio e tutti componenti di un’unica banda, dovranno rispondere di associazione per delinquere, rapina, furti in abitazione, falso materiale e installazione di apparecchiature atte ad intercettare conversazioni. L’indagine era stata avviata nel gennaio scorso dai carabinieri di Castiglione delle Stiviere (Mantova) dopo una serie di denunce dei residenti.

Per gli spostamenti la banda utilizzava un’auto di grossa cilindrata alla quale veniva cambiata continuamente targa con pannelli dalla numerazione fasulla e per i colpi usava la tecnica del “wrapping”, il cambio di colore dell’auto utilizzando ogni volta una pellicola che ricopriva la vecchia tinta. In un caso i rapinatori, scoperti dalle vittime, si sono spacciati per carabinieri e ne hanno approfittato per fuggire.

