Cinquanta nuovi cestini dell’immondizia posizionati al Parco della Galleana

Da tempo i frequentatori del parco della Galleana lamentano la presenza di cestini non dotati di meccanismi di chiusura, che, sia pure capienti e vuotati a cadenze regolari, presentano l’inconveniente di essere esposti alle scorribande degli animali selvatici. Il parco, specialmente nelle ore notturne, è infatti dimora di animali che, ovviamente, non sono i destinatari delle norme riguardanti il decoro cittadino e che ne approfittavano per rovistare nella spazzatura.

Con queste premesse, l’amministrazione Comunale di Piacenza ha richiesto al gestore dei servizi ambientali Iren Ambiente la sostituzione dei cestini. Iren si è fatta carico delle richieste della amministrazione: in questi giorni sono terminati i lavori di posizionamento di 50 nuovi cestini, questa volta dotati di meccanismi di chiusura e di coperchi in modo da impedire agli animali selvatici di accedervi e di rovesciarne il contenuto. I coperchi, tuttavia, non sono a chiusura ermetica, bensì distanziati dal contenitore e fissati in modo da impedire l’accesso agli animali, il che li rende funzionali.