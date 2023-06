Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 23 VERNASCA 41° Festa del Vino – Bacedasco Basso, dalle 19 in programma stand gastronomici, ottimo vino e tanta musica con la Serata anni 80/90. CARPANETO Festa delle Prugne – Campo Sportivo di Chero, dalle 19 vi aspettano stand gastronomici con piatti tipici piacentini, animazione, musica e serate danzanti. GRAZZANO VISCONTI Candle Night – Concerto a lume di candela – Cortevecchia, ore 21.30 concerto illuminato a lume di candela e con musica dal vivo. Pianoforte e voce vi accompagneranno in un tributo a Mia Martini e Loredana Bertè. PIACENZA Labyrinthum temporis – Fuga da Kronos – Kronos – Museo della Cattedrale Escape game – coinvolgente esperienza, della durata di un’ora, fatta di enigmi e giochi di logica da risolvere per riuscire a “fuggire” dalle sale in cui si è rimasti “rinchiusi”. Peter Hammill in concerto – Chiostro Ex Convento di Santa Chiara, ore 21.30 la leggenda vivente del progressive rock inglese torna a Piacenza per un concerto esclusivo. Ingresso gratuito Festa Rebeldes – Cooperativa Sant’Antonio, dalle 18 in programma stand gastronomici con specialità alla griglia, piatti della tradizione piacentina e fiumi di birra. Dalle 22 tanta buona musica dal vivo. Arci Festa – Frutteto di Santa Maria di Campagna e Bastione Campagna, dalle 17.30 in programma talk, laboratori, live, ma anche stand-up comedy, videoproiezioni, djset, buon cibo e tanto, tanto altro.

Domani, Sabato 24 PIOZZANO Festa della Birra – Campo sportivo comunale, dalle 19 in programma una serata dedicata alla birra artigianale da gustare all’aria aperta, sotto le stelle, tra buon cibo e la musica di Memphis Flash & The Pink Ladies. SAN PIETRO IN CERRO Sagra d’la Picula – Parco Comunale ex Barattieri, dalle 9 in programma: la prima edizione della mostra-mercato collezionistico Cerrofil, stand gastronomici aperti sia a pranzo che a cena e serata danzante con l’Orchestra Macho. BOBBIO Palio delle Contrade – Centro storico, dalle 16 manifestazione di origine medioevale, che vede la sfida dei contradaioli in varie gare di abilità, per la conquista del drappo che incorona la Contrada vincente. VERNASCA 41° Festa del Vino – Bacedasco Basso, dalle 19 in programma stand gastronomici, ottimo vino e tanta musica con Marco e Alice. GRAZZANO VISCONTI Candle Night – Concerto a lume di candela – Cortevecchia, ore 21.30 concerto illuminato a lume di candela e con musica dal vivo. Pianoforte e voce vi accompagneranno in un tributo a Lucio Battisti e Lucio Dalla. CARPANETO Festa delle Prugne – Campo Sportivo di Chero, dalle 19 vi aspettano stand gastronomici con piatti tipici piacentini, animazione, musica e serate danzanti. CASTELSANGIOVANNI XXXVI Fiera di San Giovanni – strade e piazze del paese, per tutta la giornata in programma bancarelle, stand gastronomici, spettacoli per bambini, mostre, spazio divertimenti, balli e tanta musica. PIACENZA Festa Rebeldes – Cooperativa Sant’Antonio, dalle 18 in programma stand gastronomici con specialità alla griglia, piatti della tradizione piacentina e fiumi di birra. Dalle 22 tanta buona musica dal vivo. Arci Festa – Frutteto di Santa Maria di Campagna e Bastione Campagna, dalle 17.30 in programma talk, laboratori, live, ma anche stand-up comedy, videoproiezioni, djset, buon cibo e tanto, tanto altro.