Si infortuna alla Rocca del Prete: alpinista 66enne soccorso in Val d’Aveto

Brutta disavventura per un alpinista di 66 anni, infortunatosi nella tarda mattinata di oggi mentre era impegnato in una cordata alla Rocca del Prete, Val d’Aveto, al confine tra la provincia di Genova e quella di Piacenza. L’uomo, originario di Foggia, era insieme ad un compagno escursionista quando – per cause ancora da accertare – è caduto lungo un sentiero rimediando una frattura ad un braccio. Per recuperarlo si è subito alzato in volo il Soccorso Alpino Monte Alfeo, insieme ad un elicottero dei vigili del fuoco di Genova e ad una squadra di soccorritori della Monte Orsaro di Parma. Il ferito e il suo compagno di cordata, quest’ultimo rimasto incolume, sono stati quindi recuperati e portati al sicuro.

