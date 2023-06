E’ stato domato dai vigili del fuoco, prontamente giunti sul posto, l’incendio scoppiato questo pomeriggio a Caorso, lungo l’autostrada A1 in direzione di Piacenza. Ad andare in fiamme sono state alcune sterpaglie nel campo che costeggia la carreggiata. Fortunatamente l’incendio non ha coinvolto mezzi o persone.

