Venerdì Piacentini, Radio Bruno, Arci e Rebeldes: scatta l’ordinanza anti-vetro

Riguarda diverse manifestazioni l’ordinanza comunale sottoscritta oggi relativa al divieto di somministrazione, consumo, vendita e detenzione in luogo pubblico di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine: il provvedimento vale sia nelle cinque serate dei Venerdì Piacentini (23 e 30 giugno, 7, 14 e 21 luglio), sia in occasione del concerto “Yoga Radio Bruno Estate” di lunedì 26 giugno in piazza Cavalli, nonché per gli eventi “Arci Festa – al Bastione Campagna di via Tramello dal 23 al 25 giugno – e “Festa dei Rebeldes 2023”, che si terrà il 23 e 24 giugno nella cooperativa di Sant’Antonio.

Le restrizioni in oggetto – che consentono la somministrazione in contenitori di vetro e lattine unicamente all’interno dei pubblici esercizi, per il servizio ai tavoli e al bancone, senza possibilità di asporto – saranno in vigore per la durata e in tutta l’area di svolgimento delle manifestazioni per quanto concerne “Arci Festa” e “Festa dei Rebeldes”. In occasione dei Venerdì Piacentini, il provvedimento vale, dalle 19 all’una del mattino seguente, per tutta la zona del centro storico interna al perimetro costituito da via XXI Aprile, viale S. Ambrogio, via La Primogenita, viale Patrioti, via IV Novembre e via XXIV Maggio. Per quanto concerne la tappa cittadina del tour estivo di Radio Bruno, il divieto entra in vigore già dalle 15 di lunedì 26 giugno – orario previsto di apertura dei varchi di accesso per il pubblico – e resterà in atto sino alle 4 del mattino di martedì 27, non solo in piazza Cavalli e piazza Mercanti, ma estendosi anche a piazzetta Grida, largo Battisti, via Calzolai, via XX Settembre, via Cavour, via Cittadella, via Mazzini, via Sopramuro, via San Donnino, piazza Plebiscito, corso Vittorio Emanuele, via Garibaldi, vicolo Perestrello, via Sant’Antonino e via Illica.

Alle limitazioni volte a prevenire l’abbandono pericoloso di bottiglie e contenitori metallici si aggiunge, per la tappa cittadina del tour musicale estivo di Radio Bruno, il divieto assoluto di utilizzo ed esplosione di fuochi d’artificio, botti e artifici pirotecnici – anche di minuta vendita – nonché di qualsiasi tipologia di spray urticante o arma atta ad offendere.

La violazione dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa di 500 euro, con facoltà di estinguerla attraverso il pagamento in misura ridotta di 333,33 euro.