“Crea la tua Mascotte!”, 30 progetti scolastici selezionati da Cantina Valtidone

La commissione di Cantina Valtidone ha selezionato 30 i progetti, di altrettante scuole, che hanno superato la selezione iniziale del concorso Crea la tua Mascotte! Si tratta del concorso con cui i soci della Cantina mettono in palio un totale di 11 mila euro da spendere in materiale e progetti scolastici. Tra le decine di progetti che sono pervenuti sul tavolo della commissione composta dal presidente della Cantina, Gianpaolo Fornasari, dal giornalista Alberto Brenni, dall’ esperto di sport Paolo Cagnani, dal grafico pubblicitario Valter Adami ne sono stati selezionati 30. Gli elaborati scelti sono undici progetti di scuole primarie, dodici di altrettante scuole medie e sette delle scuole superiori. Passata la prima selezione a cura della giuria di esperti ora la “palla” passa al popolo social. Fino al 21 luglio sarà infatti possibile accedere al profilo Instagram di Cantina Valtidone e apporre il proprio like (mi piace) agli elaborati grafici delle scuole selezionate. La premiazione finale sarà a novembre, in occasione della festa del vino novello.

