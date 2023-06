Detenuto aggredisce un poliziotto in carcere e gli rompe un dito

Poliziotti aggrediti da un detenuto di origine straniera. E’ successo oggi nella casa circondariale di Piacenza. Il detenuto era arrivato alle Novate la settimana da un altro istituto e nel 2019 era stato allontanato da Piacenza per aver aggredito un ispettore.

L’uomo sarebbe andato su tutte le furie dopo la comunicazione degli operatori della medicina penitenziaria di aver diminuito la terapia farmacologica che lo stesso assumeva. Il detenuto ha divelto gli armadietti collocati nel corridoio dell’area sanitaria, a quel punto gli agenti sono intervenuti il personale per tutelare sia l’incolumità del personale sanitario che l’ordine e la sicurezza dell’Istituto.

Durante la colluttazione uno degli agenti è dovuto ricorrere al locale pronto soccorso, riportando la rottura del legamento del dito, per cui dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico. La FP/CGIL Regionale della Polizia penitenziaria ribadisce che “si è già avuto modo di esprimere osservazioni critiche circa la riassegnazione di detenuti che in passato sono stati allontanati dagli Istituti per ordine e sicurezza”. Secondo i sindacati “non è sostenibile la tesi che poiché trattasi di una nuova carcerazione sono venuti meno gli elementi che ne avevano legittimato l’allontanamento”.