Tragedia a Settima: donna di 64 anni trovata morta nella piscina di casa

E’ un’autentica tragedia quella che si è consumata questo pomeriggio a Settima di Gossolengo. Una piacentina di 64 anni è stata trovata morta nella piscina di casa. A scoprire il corpo senza vita è stato il marito, il quale ha subito chiamato i soccorsi salvo poi tentare in tutti i modi di rianimare la donna. Sul posto è giunta un’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure, insieme all’Automedica e infermieristica del 118. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso. Stando alle prime informazioni raccolte, pare che la donna sia stata colta da un malore improvviso. Sul posto i carabinieri di Rivergaro per ricostruire l’accaduto. La salma verrà sottoposta ad autopsia per stabilire le cause del decesso.

