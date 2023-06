Ladra rintracciata col Gps del cellulare che aveva appena rubato in un bar del centro

Passante entra in un bar del centro storico, si sofferma al bancone per un’ordinazione e dopo aver guardato lo schermo del telefono lo appoggia sul bancone. Un attimo di distrazione che gli è costato parecchio: una donna, infatti, ha afferrato il cellulare per poi fuggire. E’ accaduto domenica sera intorno alle 22. La vittima del furto ha quindi contattato il 113, descrivendo la donna che secondo lui aveva rubato il telefono. Sul posto si è precipitata una volante e grazie al segnale Gps installato nel cellulare rubato nel giro di pochi minuti è stato possibile localizzare la ladra: la donna, corrispondente alla descrizione fornita dall’uomo derubato, è stata fermata non lontano dal bar. Nella borsetta aveva il cellulare, subito restituito al proprietario. E’ stata poi condotta in questura: si tratta di una quarantenne piacentina. Per lei è scattata la denuncia per furto.

