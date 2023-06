Alla guida con tasso alcolemico quasi 4 volte oltre il limite, denunciato

Ottantasette persone e 75 veicoli sono stati controllati ieri tra Piacenza e zone limitrofe. I carabinieri della Compagnia di Piacenza, hanno predisposto, in città e nell’immediate zone periferiche, una serie di servizi esterni coordinati finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati ed a tutela della sicurezza dei cittadini. Per tutto il pomeriggio, gli equipaggi del Radiomobile e una pattuglia della Stazione di San Nicolò a Trebbia si sono dedicati al controllo nelle piazze e alle aree verdi più sensibili sotto il profilo della sicurezza.

In tutto i carabinieri del Radiomobile di Piacenza e della stazione di San Nicolò a Trebbia hanno controllato 87 persone e 75 tra automezzi e motocicli nei posti di blocco e di controllo eseguiti nelle strade di maggior traffico dove hanno proceduto anche alla contestazione di alcune contravvenzioni al codice della strada in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza stradale.

“In particolare – scrive l’Arma – la pattuglia dei carabinieri di San Nicolò a Trebbia alle ore 17.30 circa sulla via Emilia Est a Rottofreno ha sorpreso un operaio 53enne guidare un motociclo dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: a lui i militari hanno ritirato la patente di guida e proceduto alla denuncia alla locale Procura per guida in stato d’ebbrezza. All’esito dell’accertamento con l’etilometro, è stato riscontrato un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito (2,42 g/l).

Nei giardini vicino al parcheggio di via del Guazzo in città, un 37enne è stato fermato dall’equipaggio del Radiomobile e trovato in possesso di alcuni grammi di hashish che è stato subito sequestrato. Considerata la modica quantità e trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico il giovane è stato segnalato alla locale Prefettura che sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri potrà ritirare o sospendere anche i documenti di guida”.