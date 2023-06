Ritrovati di due ordigni bellici, bloccato il cantiere “Insieme per l’hospice”

Il ritrovamento di due ordigni bellici risalenti alla II Guerra Mondiale ha bloccato, a tempo per ora indeterminato, il nuovo cantiere dell’hospice di Piacenza. Prima di proseguire servirà bonificare l’intera area, un’operazione da affidarsi a una ditta specializzata e con un certo costo extra budget rispetto al preventivo.

Capita alla Madonnina, la zona accanto alla tangenziale sud in cui nel 2011 è stata realizzata la struttura dell’hospice di Piacenza. Accanto, in un’area di poco più di 1.600 metri quadrati donati alla Fondazione Casa di Iris, sorgerà la sede legale della stessa fondazione che rappresenterà anche il quartier generale dei volontari di “Insieme per l’hospice”. I due ordigni – due granate da mortaio – sono stati rivenuti a distanza di un giorno dall’altro bloccando i lavori appena iniziati. Gli artificieri del Genio Pontieri li hanno messi in sicurezza e prelevati per poi farli brillare in una cava. I militari hanno consigliato l’amministrazione dell’hospice di fermare i lavori in attesa di una bonifica dell’intera area.

