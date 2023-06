Incidente questa mattina nella zona del Pubblico Passeggio a Piacenza. Una donna in sella alla bici è caduta in un tratto di strada in discesa. Subito soccorsa, le sue condizioni sono risultate molto gravi. A Piacenza è atterrato anche l’elisoccorso dietro la caserma dei vigili del fuoco. La donna ferita è stata trasportata all’ospedale di Parma.

