Camion ai Giardini Margherita. Zandonella al Comune: “Era autorizzato?”

A seguito di alcune segnalazioni pervenute da diversi residenti, il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella è intervenuto in merito alla presenza di un camion ai Giardini Margherita: “Stamattina alcuni cittadini mi hanno contattato in quanto erano stupiti di veder transitare un camion dentro ai Giardini Margherita ed a seguito del ricevimento della foto ho proceduto ad eseguire un accesso agli atti per chiedere se il Comune di Piacenza avesse autorizzato un tale ingresso all’interno dei giardini. Ho chiesto inoltre, in caso di permesso accordato, quali specifiche tecniche abbiano dovuto rispettare gli organizzatori, considerando che stiamo parlando di un parco monumentale soggetto a tutela. Restando in attesa del riscontro, mi auguro che nessun danno sia stato fatto a questa bellissima area verde, che va assolutamente preservata”.

Da questa sera a domenica ai Giardini Margherita è previsto lo Street food festival latino americano.