Festa della Rugiada, raccolti 20mila euro. Aschieri: “Nuovi Dae per le aree remote”

Ancora una volta il cuore dei piacentini ha pulsato, e lo ha fatto in occasione della festa della Rugiada, che venerdì scorso ha chiamato a raccolta 500 persone alla Nino Bixio per festeggiare i 140 anni della società canottieri, del giornale Libertà, del Genio Pontieri, e il quarto di secolo di Progetto Vita. Ed è proprio alla associazione che si occupa di cardioprotezione che sono andati i 20mila euro provento della serata, grazie a donazioni, sponsor e lotteria. “Abbiamo avuto un grande impegno organizzativo, che ci ha permesso di vivere un bellissimo evento in compagnia di amici” racconta Daniela Aschieri di Progetto Vita.

La particolarità dell’edizione 2023 era scaturita da un incontro proprio tra la Aschieri e Paolo Molinaroli, presidente della Nino Bixio, durante il quale era nata l’idea di organizzare una festa un po’ diversa dal solito, con l’obiettivo di una raccolta fondi per l’acquisto di defibrillatori per la città. Un appuntamento speciale – tra gli ospiti Elio delle Storie Tese, testimonial di Progetto Vita – al quale in tanti non solo hanno risposto “presente”, ma hanno anche contribuito aprendo il portafoglio.

“Grazie alle numerose adesioni e donazioni abbiamo potuto raccogliere una cifra importante in beneficenza – conclude Aschieri -. Ora, come avevamo già dichiarato, l’associazione provvederà ad installare nuovi defibrillatori nelle aree più remote della provincia, che attualmente non ne sono ancora dotate”.