Quattro stranieri espulsi: uno di loro già condannato per immigrazione clandestina

Nella serata di ieri, su disposizione delle questura di Piacenza, si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impiegate le volanti di polizia, con l’ausilio del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia.

I controlli hanno interessato diverse zone della città tra cui Largo Erfurt, via Roma, viale Dante e la zona della stazione. L’attività di prevenzione è terminata con il controllo degli avventori di un bar in zona via Colombo/via Bolzoni: all’interno dell’esercizio sono stati rintracciati cinque cittadini nordafricani, di cui due già destinatari di precedenti provvedimenti di espulsione disposti dall’autorità giudiziaria. Gli agenti li hanno condotto in questura e quattro di loro – una volta effettuati i dovuti accertamenti da parte dell’ufficio immigrazione – sono stati notificati i provvedimenti di espulsione, con successivo ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale.

Nello specifico, ad uno di loro – recentemente condannato per favoreggiamento all’immigrazione clandestina dal tribunale di Imperia poiché titolare di permesso di soggiorno rilasciato da autorità spagnole – gli è stato intimato di abbandonare il territorio entro sette giorni.

Medesimi servizi, in linea con le istanze emerse in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, saranno ulteriormente predisposti in seguito.