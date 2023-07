Lions Club Piacenza Host, Brancati lascia il testimone a Gianfrancesco Amoroso

Cambio di Presidenza per il Lions Club Piacenza Host: il timone passa da Rosario Brancati a Gianfrancesco Amoroso. Il Lions Club Piacenza Host, il primo Lions Club di Piacenza, è stato guidato fino al 30 giugno da Rosario Brancati, che conclude il suo terzo mandato come presidente dopo tre mandati. Brancati durante l’anno ha improntato le azioni del Club, con il sostegno del consiglio e dei soci tutti, a sostegno dei disagi e delle fragilità delle famiglie più colpite dall’aumento delle tasse e delle bollette energetiche, dalla crisi in generale, con l’augurio di sostenerle nel ritrovare serenità e dignità. Vari sono stati i service sviluppati, tra cui il più importante, destinato alla raccolta di fondi per pagare direttamente le bollette energetiche alle persone più in difficoltà individuate dalla Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio si era aperto lo scorso maggio con un partecipatissimo concerto all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, e si è concluso da poco.

Significativa anche la collaborazione con Don Giuseppe Sbuttoni per sostenere con donazioni significative le famiglie della sua parrocchia con problemi particolari. Importante la presenza lionistica, sempre in quest’ultimo anno di mandato di Rosario Brancati, attraverso le azioni del Comitato Lcif per rafforzare la comunità tramite servizi umanitari e contributi di impatto globale, incoraggiando la pace e la comprensione internazionale, con due service del Distretto 108 IB3 guidato dal Governatore Massimo Conti, uscente anch’egli, in occasione del Natale (grazie alla vendita delle palle di Natale) e della Pasqua (con le consuete uova di cioccolato).

“E’ stato un anno intenso e difficile – le parole di Brancati – perché le necessità sono sempre di più, aumentano le famiglie che hanno bisogno sia di sostegni economici ma anche di aiuti concreti per rimanete inserite adeguatamente e mantenere un ruolo dignitoso nella società, a maggior ragione quando ci sono anche dei minori. Il nostro Club – prosegue Brancati – ha cercato, come sempre, di lasciare un segno positivo e di fare la differenza negli ambiti in cui ci siamo adoperati, grazie, oltre che alla collaborazione dei Soci, anche al calore e alla risposta di tutta la collettività, che ho sempre sentito vicina e che ci ha sostenuti nei nostri service, e che per questo ringrazio sentitamente.”

Il passaggio di consegne è stato un momento significativo e sempre all’insegna dell’amicizia. Gianfrancesco Amoroso ha accolto il testimone da Rosario Brancati visibilmente commosso e molto ottimista e propositivo per un anno che certamente vedrà il Lions Club Piacenza Host sempre in prima fila per le necessità e per contribuire a offrire una qualità di vita migliore. “Ringrazio – ha dichiarato Amoroso – per la fiducia ricevuta, confido nella collaborazione del Consiglio e dei Soci, e sono davvero onorato di cominciare quest’anno lionistico alla guida del mio Club”.