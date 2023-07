Cinquemila chilometri in Vespa: due piacentini hanno raggiunto Capo Nord

Sono arrivati al confine più a nord d’Europa domenica primo luglio alle 15.30. E’ stato un successo il viaggio dei due vespisti piacentini, Federico Castaldo e Roberto Antonioli, membri del Vespa Club Piacenza, che hanno raggiunto Capo Nord, in Norvegia.

A bordo delle due ruote, la coppia ha percorso 5mila chilometri (e altrettanti ne faranno al ritorno, un totale di 10mila km in 30 giorni). Immancabile la foto ricordo che testimonia l’impresa. Partiti il 16 giugno, i due sono ora sulla via del ritorno e visiteranno il Santa Claus Village, Circolo Polare Artico a Rovaniemi, un luogo magico per grandi e piccini: è la casa di Babbo Natale. Da qui, attraverseranno l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia, con una sosta a Oswiecim, per una visita al campo di concentramento di Auschwitz. E poi di nuovo in sella direzione Repubblica Ceca, Austria e infine Italia.