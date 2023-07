Velocità e sorpassi: 17 sanzioni in Val Trebbia. Sette le patenti ritirate

Domenica appena trascorsa da tutto esaurito in Trebbia, con numerosi piacentini e turisti che fin dalla mattina si sono riversati sulle rive del fiume e nell’alta valle. Per questo i carabinieri della Compagnia di Bobbio, per tutta la giornata di domenica 2 luglio, al fine di prevenire incidenti, hanno presidiato la Statale 45.

Il controllo straordinario è stato disposto dal Comando provinciale carabinieri, nell’ambito dei servizi di prevenzione del territorio disposti dal prefetto Daniela Lupo, d’intesa con i vertici provinciali delle forze di polizia.

Le pattuglie delle Stazioni di Rivergaro, Bobbio, Marsaglia e Ottone, insieme agli equipaggi del Radiomobile della Compagnia della Val Trebbia, sono stati impegnati lungo diversi tratti della strada. Sono state controllate 141 persone, ispezionati 104 veicoli, di cui 49 moto, ritirate 7 patenti di guida e 17 sanzioni al codice della strada sono state elevate agli automobilisti indisciplinati durante i posti di controlli effettuati nei punti di maggior traffico e nelle intersezioni pericolose. Le sanzioni elevate hanno riguardato la velocità pericolosa, il sorpasso e la mano da tenere – ossia alcuni veicoli si erano disposti su file parallele e non in prossimità alla parte destra della carreggiata.

Un automobilista di 42 anni, residente in provincia di Brescia è stato pizzicato alla guida della propria autovettura dopo aver bevuto un po’ troppo. Poco dopo mezzanotte del 2 luglio, a Fabiano di Rivergaro, è stato fermato dall’equipaggio del Radiomobile ed è stato sottoposto all’esame dell’etilometro che è risultato, in entrambe le due prove, positivo. Gli è stata subito ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’eccezionale afflusso di turisti nella giornata festiva, grazie anche alla presenza sulla Statale degli uomini dell’Arma, non ha creato particolari problemi alla viabilità o code per accedere alle spiagge.