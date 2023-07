Si è spenta suor Rosa Cassinari missionaria in Albania per tanti anni. Era originaria di Gusano, nel comune di Gropparello e faceva parte della Congregazione delle Suore del Sacro Cuore.

Il fratello don Giampiero morto nel 2017, per tanto tempo è stato parroco di Sariano e Gusano di Gropparello.

