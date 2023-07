Elezioni Terrepadane, urne chiuse: 700 soci al voto. “Partecipazione record”

Si sono chiuse le urne per le elezioni del consiglio di amministrazione di Terrepadane e un primo dato significativo è già emerso: nella storia della cooperativa mai si era avuta una partecipazione così numerosa. “I 700 voti espressi rappresentano un numero record che supera la già altissima partecipazione all’assemblea dello scorso maggio per l’approvazione del bilancio” fa sapere Terrepadane in una nota ufficiale.

La partecipazione ha riguardato i soci di Piacenza , Milano, Pavia, Bergamo e Monza Brianza. Lo svolgimento del voto si è svolto in maniera regolare. Lo spoglio si concluderà in tarda serata.