Scippata della borsetta in via Nova rincorre il ladro ma cade. Indagini in corso

Una giovane è stata scippata della borsetta sabato sera in via Nova a Piacenza. La ragazza stava camminando in direzione di corso Vittorio Emanuele quando alle sue spalle, con un rapido gesto, un giovane le ha strappato la borsetta e subito dopo è fuggito di corsa.

La derubata ha inseguito lo scippatore, ma purtroppo è caduta. Un passante che ha assistito alla scena ha subito telefonato alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini.