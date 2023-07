Ferriere, 17 giovanissimi a lezione di Protezione civile nel primo campo scuola

Si è da poco concluso a Selva di Ferriere il primo Campo scuola di Protezione Civile promosso dall’associazione Communications Emergency Rescue Piacenza che ha visto la partecipazione di 17 ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 12 anni.

Il rifugio “Vincenzo Stoto” di Selva di Ferriere, messo a disposizione dal Gaep (Gruppo alpinisti escursionisti piacentini), è stato la base dei tre giorni in cui i ragazzi sono stati accompagnati in un’esperienza sicuramente nuova ed utile, quella di apprendere le competenze di base riguardo alla protezione civile ed in particolare l’antincendio boschivo e la comunicazione radio. Hanno fatto tanta pratica, utilizzando le lance e i dispositivi antincendio, utilizzando il Gps, le comunicazioni e le chiamate via radio.

Hanno inoltre incontrato il gruppo cinofilo I Lupi, sperimentando il ritrovamento di persone disperse con l’ausilio dell’unità cinofila, i Carabinieri forestali ed il Soccorso alpino. Al termine dei tre giorni è stato consegnato a ciascuno il diploma di partecipazione.

“Stiamo cercando di diffondere la cultura della protezione civile, partendo dai bambini – osserva Sara Montini, che insieme a Roberto Corbellini ha proposto l’iniziativa del Campo Scuola -. E’ importante che i bambini sappiano aiutare se stessi ed il prossimo sapendo cosa fare in caso di incendi, alluvioni, frane che sono sempre più frequenti, che diventino buoni cittadini”. E’ già in programma la seconda edizione del Campo Scuola, che il prossimo anno potrebbe durare 5 giorni.