Voleva proteggere il suo cane dall’aggressione di un pitbull sfuggito al controllo della sua padrona. Così facendo ha rimediato un morso al braccio ed è stato costretto a ricorrere alle cure del Pronto soccorso. E adesso scoppia la polemica sulla gestione di un animale che, già protagonista negli ultimi mesi di altri tre assalti, viene giudicato particolarmente pericoloso dagli altri proprietari di cani, in special modo quando si trova nelle vicinanze di altri maschi.

Il fatto è accaduto lunedì sera nei dintorni dell’area sgambamento cani di via Maculani. A restare ferito, per fortuna in maniera non grave, un piacentino di 45 anni che già nei mesi scorsi era era già stato costretto a saggiare l’aggressività del pitbull in questione.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà