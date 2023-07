Vittorino, cena benefica per i 140 anni: “Raccoglieremo fondi per l’Hospice”

Traguardo storico per la Vittorino da Feltre, che compie 140 anni. Per festeggiare degnamente l’evento, la società canottieri organizza una cena benefica in programma per il prossimo 14 luglio alle 20. Sarà una festa per tutta Piacenza con un nobile fine, parte del ricavato della serata verrà infatti devoluto all’Hospice “La Casa di Iris”.

“Abbiamo deciso di fare questa cena nel nostro parco, di fronte alla piscina, per aiutare l’Hospice – ha spiegato il presidente della Vittorino Gianluigi Tedesco presentando l’iniziativa – ci sarà anche un concerto di Marco Rancati e una lotteria con premi che rappresenteranno Piacenza: tra questi la maglia autografata del giocatore della Juventus Nicolò Fagioli, buoni del negozio Bulla Sport e di altri nostri sponsor come Redema Srl, Gioielleria Fermi, Le Perle, Davide Groppi, Tantera Catering, La dispensa dei balocchi e Raschiani. Voglio ricordare un nostro socio scomparso da poco, Roberto Cavazzuti, lui racchiudeva tutti i valori di questa iniziativa”. Il costo della cena è di 55 euro, si può prenotare entro giovedì 13 luglio telefonando ai numeri 0523/385540 o 3204372893.