Grazie all’evento promosso da “Orologi e Pistoni” 1.600 euro per le cure palliative

I centauri dell’associazione Orologi e Pistoni, nata tre anni fa grazie a un tam tam via social, ha raccolto 1.600 euro che sono stati devoluti per intero alla Casa per le cure palliative di Borgonovo. La cifra è stata raccolta grazie ad un raduno organizzato a Ziano con 140 appassionati motociclisti e 110 moto di ogni modello.

Durante il pranzo sono state raccolte offerte, grazie anche alla distribuzione di magliette con il logo dell’associazione guidata da Andrea Mazzocchi. Insieme a lui hanno contribuito a far nascere il sodalizio di appassionati motociclisti e collezionisti di orologi anche Enrico Gazzola e Mattia Navalli.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’