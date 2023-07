Degrado al cimitero di Castel San Giovanni, sindaco si scusa e revoca la gestione

Situazione indecorosa attorno alle tombe del cimitero di Castel San Giovanni. L’amministrazione comunale revoca la gestione del verde attorno al camposanto del capoluogo, la riaffida ad un altro gestore e il sindaco Lucia Fontana si scusa in consiglio comunale. “La situazione – ha detto Fontana durante l’ultima seduta del consiglio comunale– era oggettivamente fuori controllo e indecorosa a causa del mancato adempimento degli oneri contrattuali da parte di chi si era aggiudicato la manutenzione delle aree cimiteriali del capoluogo”. L’erba cioè non veniva tagliata e aveva preso a crescere in maniera selvaggia. “Per questo – ha aggiunto Fontana – al precedente gestore è stato revocato l’incarico e assegnato ad un altro che ha subito provveduto”. La questione è emersa in seguito ad un’interpellanza presentata dal consigliere Aldo Bersani. Serve più attenzione alla manutenzione del verde dei cimiteri e alle piccole manutenzioni del patrimonio comunale” ha detto il consigliere.

