Padre e figlio dispersi in Trebbia a Donceto di Travo. Scattano le ricerche

Momenti drammatici in Trebbia, a Donceto di Travo, dove due persone di origini straniere risultano disperse nei pressi della spiaggia Rondanera, non distante da Perino. Stando alle prime informazioni raccolte si tratterebbe di due uomini, padre e figlio. Per recuperarli si è reso necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco, giunti sul posto insieme all’elicottero Drago proveniente da Bologna e ai colleghi del distaccamento di Bobbio. Insieme a loro anche l’eliambulanza di Parma e i soccorritori della Pubblica Assistenza di Travo, oltre all’Automedica proveniente da Bobbio e ai carabinieri.

