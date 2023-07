Tragedia a Donceto di Travo: padre e figlio annegano nelle acque del Trebbia

Momenti drammatici in Trebbia, a Donceto di Travo, dove due persone di origini straniere sono annegate nel fiume. La tragedia si è consumata questo pomeriggio alla spiaggia di Rondanera, poco distante da Perino. Stando alle prime informazioni raccolte a perdere la vita sarebbero stati due uomini, padre e figlio rispettivamente di 49 e 26 anni, in cerca di refrigerio in riva al fiume insieme al resto della famiglia.

Le due vittime sono rimaste disperse per parecchi minuti e per recuperare i loro corpi si è reso necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna, giunti sul posto insieme ai colleghi del distaccamento di Bobbio e all’elicottero Drago.

Oltre a loro anche l’eliambulanza proveniente da Parma, i soccorritori della Pubblica Assistenza di Travo, un’Automedica proveniente da Bobbio e i carabinieri di Bobbio. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Dal 2013 ad oggi sono 18 le persone che hanno perso la vita nelle acque del Trebbia, comprendendo anche i quattro amici morti la notte del 10 gennaio 2022.

L’ultima tragedia in ordine di tempo, riguardante un 13enne di origini africane morto dopo essersi tuffato in acqua dal Ponte Palladini, si era registrata l’8 giugno scorso.