Due incidenti al campionato di enduro, un ferito a Parma in elisoccorso

Due incidenti si sono verificati domenica 9 luglio sulla pista da enduro, in località Zancani di Travo, durante il campionato provinciale. Due motociclisti sono rimasti feriti in due diverse cadute. Il primo è stato condotto in ambulanza all’ospedale di Piacenza. Più grave invece il secondo incidente. Il 53enne ferito è stato trasportato all’ospedale di Parma dall’elisoccorso. Sul posto era presente la Pubblica assistenza di Travo.

