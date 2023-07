Ileana lascia il bar dopo 40 anni. “Mai pentita di aver scelto questo lavoro”

“Ile, oggi cosa mangiamo?”. Quante volte se lo è sentito chiedere. E quante volte ha risposto: una volta era la cotoletta con le patate, un’altra la bresaola con la rucola ma senza grana o se no il vero “must” della Caffetteria San Savino: il riso con le verdure e il grana o con il tonno. Quante volte ci si è ritrovati ai tavoli inamovibili di Ileana Gallesi che per tutti è l’Ileana – proprio così, con l’articolo davanti – da ormai 40 anni. Giovedì mattina per Ileana sarà l’ultimo giorno di lavoro per salutare clienti e amici per godersi la pensione. “Scrivilo che il bar non chiude, che poi non si sa la gente cosa va a pensare – si raccomanda – il bar va avanti con nuovi gestori, solo io me ne vado”. Sorride mentre lo dice e ma gli occhi sono lucidissimi: “Ho riempito un foglio di buoni motivi per aver ceduto il bar, ma adesso che si avvicina il giorno un po’ di “magone” ce l’ho, è inutile – spiega – è giusto così: gli anni passano”.

E negli anni da Ileana ci sono passati tutti: le mamme che accompagnavano i bambini all’Alberoni, i ragazzini per la merenda, noi giornalisti nelle pause pranzo, i lavoratori degli uffici al grattacielo, ma anche chi nei periodi elettorali veniva a votare. “Mai più avrei pensato di restare qui 40 anni – ammette – ma di avere fatto questo mestiere non mi sono pentita mai. Il mondo mi è girato attorno mentre lavoravo. La mia vita è stata qui e ringrazio tutti quelli che ne hanno fatto parte”. L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’