Borgonovo, la prossima Giornata della Memoria dedicata a don Beotti

Le celebrazioni che il prossimo 27 gennaio, Giornata della Memoria, si terranno a Borgonovo saranno incentrate sulla figura di don Giuseppe Beotti. A ormai 79 anni da quel fatidico 20 luglio del 1944, quando don Beotti venne fucilato da una squadra nazista nella sua parrocchia di Sidolo di Bardi, l’Anpi di Borgonovo e Ziano ha chiesto di dedicare a lui la Giornata che ricorda tutte le vittime dell’OLocausto.

“Il Consiglio comunale – fanno sapere dall’Anpi – ha accolto la proposta, motivo cui per la prossima Giornata della Memoria la dedicheremo a don Beotti. Nella preparazione del programma coinvolgeremo la parrocchia e le scuole”. Prima di essere destinato alla parrocchia di Sidolo don Giuseppe Beotti che era nato il 26 agosto del 1912 da una famiglia di poveri contadini, prestò servizio come curato a Borgonovo dove rimase per 15 mesi per poi essere destinato nella parrocchia in provincia di Bardi, sull’Appennino parmense. Qui venne barbaramente assassinato a soli 31 anni per essersi rifiutato di abbandonare i suoi parrocchiani.